В России сервисы компании Лукойл были атакованы хакерами ГУР

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины атаковали российский нефтяной сектор. Главной целью были сервисы компании Лукойл. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание РБК-Украина в среду, 1 января.

Отмечается, что с 30 декабря 2024 года по 1 января 2025 года специалисты ГУР совершили очередную кибератаку на российский нефтяной сектор. Основным объектом были ресурсы Лукойла, участвующего в обеспечении оккупационных войск РФ.

В результате атаки повреждены цифровые ресурсы компании. Из-за кибератаки клиенты компании не имели возможности произвести оплату на АЗС через мобильное приложение. Также атакованы цифровые ресурсы смарт-терминалов Эвотор (веб-сайт; личный пользовательский кабинет; мобильное приложение, кассовая платежная система) и единой системы цифровой маркировки товаров Честный знак.

DDOS-атака принесла значительные неудобства и убытки, потому что потребители не смогли приобрести товар из-за сбоев в работе платежных систем.

«Уровень недовольства среди потребителей и поставщиков услуг усилен периодом проведения DDOS-атаки в праздничный период», — добавили источники.

Напомним, 30 декабря сообщалось, что в результате очередной операции ГУР и ОСГВ «Таврия» был уничтожен российский штаб вместе с оккупантами.