Изменились условия для выхода на пенсию в 60 лет

Пенсия по возрасту в Украине назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа по достижении возраста 60, или 63, или 65 лет. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужен стаж 32 года. Об этом говорится в тексте закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Согласно закону, право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2025 году исполнилось:
Пенсия по возрасту назначается по обращению человека со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение произошло не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.
Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, полученному до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была подана для оцифровки трудовая книжка, другие документы о стаже) пенсия по возрасту по достижении 60 лет при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически (без обращения человека).
По условиям пенсионной реформы, страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 года это будет 35 лет.