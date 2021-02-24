«Мэру» Шахтерска от «ДНР» заочно сообщено о подозрении в преступлениях против Украины

Депутату Шахтерского городского совета Донецкой области Александру Шатову, который группировкой «ДНР» был назначен на должность «мэра» Шахтерска, заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«Досудебным расследованием установлено, что в 2015 году 40-летний депутат начал сотрудничать с незаконными вооруженными формированиями РФ, которые оккупировали город Шахтерск. Злоумышленник занимал должности исполняющего обязанности "заместителя главы администрации города Шахтерска", а с 2019 года – "главы администрации города Шахтерска"», – говорится в сообщении.



Как отмечают в прокуратуре, подозреваемый выдает и выполняет приказы и распоряжения, в частности, в сфере обороны и перерегистрации предприятий, промышленные мощности которых остались на временно неподконтрольной территории. Кроме того, обеспечивает изъятие в виде так называемых «налогов» в пользу «ДНР», активно распространяет идеи отделения Донецкой области от Украины и «самостоятельности ДНР».



Шатов подозревается в совершении преступлений согласно ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.