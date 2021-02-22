Боевику «ДНР» заочно сообщили о подозрении в захвате в плен двух сотрудников милиции

Жителю Дружковки, который в 2014 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, заочно сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении людей, разбойном нападении с применением оружия, похищении и присвоении официальных документов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.



Досудебным расследованием установлено, что в июне 2014 года во время оккупации Дружковки подозреваемый вместе с другими боевиками участвовал в захвате в плен начальника следственного отдела и начальника Дружковского городского отдела ГУМВД в Донецкой области.



«После захвата пленных, с пакетами на головах и связанными руками находились в автомобилях нападающих, злоумышленник отобрал у одного из них служебное удостоверение и мобильный телефон и приказал своим приспешникам вывезти пленников в Горловку», — говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, в дальнейшем один из пострадавших более месяца незаконно содержался в захваченных админзданиях Горловки, а другой — в Славянске.



Досудебное расследование продолжается. Сейчас подозреваемый находится в государственном розыске.