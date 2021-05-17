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Кассацию на приговор Януковичу отложили до 16 августа: адвокаты хотят съездить в РФ

17 мая 2021, 17:18

Кассацию на приговор Януковичу отложили до 16 августа: адвокаты хотят съездить в РФ

Верховный Суд отложил на 16 августа заседание по рассмотрению кассационных жалоб защиты экс-президента Украины Виктора Януковича на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене. Адвокату предоставили время прибыть к клиенту в РФ для обеспечения его участия в судебном заседании по видеоконференцсвязи. Об этом передает УНН.

Так, адвокат Александр Байдык во время судебного заседания по видеосвязи сообщил, что не смог попасть в Россию к Януковичу и попросил дополнительное время для встречи с клиентом для обеспечения его участия в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

Защитник Виталий Сердюк пояснил, что отложить заседание необходимо для того, чтобы прислали в компетентные органы РФ обращение с мотивировкой необходимости прибыть адвокату для обеспечения предоставления правовой помощи и связи с Януковичем.

«Клиент желает принять участие», — добавил адвокат.

Кроме того, Сердюк отметил, что защита не может общаться с Януковичем по телефону по целому ряду оснований.

«В частности у нас есть сведения о принятии мер осуществления негласного контроля, поэтому [необходимо] обеспечить возможность передачи конфиденциальной информации, каждый раз, когда нужно обсудить позицию, мы отбывали в командировки и в рамках командировки все эти вопросы обсуждали. Сейчас с учетом карантина возникли с этим определенные сложности», — рассказал Сердюк.

При этом Верховный Суд отказал в признании обязательным участия Януковича в судебном заседании во время кассационного рассмотрения его дела.

Ранее Верховный Суд предложил стороне защиты обеспечить участие Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства с использованием собственных технических средств и программного обеспечения «TrueConf» для видеоконференцсвязи.

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