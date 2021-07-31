Боевики обстреляли украинских военных на Приазовье

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Неподалеку Водяного на Приазовье боевики обстреляли позиции украинских военных из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.



Кроме того, на Луганщине НВФ запускали беспилотник типа «Орлан-10», который пересек линию соприкосновения.



Боевых потерь среди украинских военных нет.



О фактах нарушений со стороны боевиков украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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