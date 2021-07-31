За минувшие сутки боевики четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

За прошедшие сутки, 30 июля, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, без потерь. С начала текущих суток субботы нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Так, у Водяного, что на Приазовье, противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая боевики обстреливали позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



«С начала текущих суток, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — сказано в сводке.

Группировка «ДНР» заявила, что вчера были обстреляны ее позиции у Петровского. Утверждается, что погибли четверо боевиков.



Группировка «ЛНР» подчеркивает, что 30 июля под обстрел попали ее позиции у Молодежного.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 29 июля 2021-го зафиксировала не менее е 47 266 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 13 692 взрыва, 9 063 пролетевших неопределенных боеприпаса, 262 вспышки дульного пламени, 173 осветительные ракеты, а также не менее 24 076 очередей и выстрелов).