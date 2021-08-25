Лавров заявил, что выполнить Минские соглашения уже невозможно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новые украинские законы уже не позволяют выполнить Минские соглашения. Особенно это касается особого статуса Донбасса, амнистии боевиков и проведения выборов, передает «РБК-Украина».



Лавров утверждает, что украинская власть якобы «подчинена ультранационалистическим нацистским идеям, которые воплощаются в законах».



«Законы об образовании, языке, коренных народах. Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой "государственная политика переходного периода", – просто выкорчевывают все, что от них требуют сделать Минские договоренности… Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права. В отношении амнистии и организации свободных выборов на Донбассе под присмотром ОБСЕ», – заявил глава российского МИД на пресс-конференции в Вене.

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