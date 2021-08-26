Медведчук подал в ЕСПЧ вторую жалобу против Украины

Народный депутат фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук подал второй иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины. Об этом сообщил нардеп от этой политсилы Ренат Кузьмин.



«В этот раз речь идёт о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу. Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты», — написал он.



Нардеп также опубликовал скрин копии жалобы.





В июне Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой против Украины, обвинив власти в «политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность».

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа фракции ОПЗЖ Тараса Козака.



СНБО 19 февраля ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.



В тот же день СНБО поручил Кабмину принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление».



11 мая нардепы Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.