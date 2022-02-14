Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина созовет встречу с РФ и всеми странами-участниками ОБСЕ

14 февраля 2022, 09:16

Украина созовет встречу с РФ и всеми странами-участниками ОБСЕ

Украина созывает встречу с Россией и всеми странами — участниками ОБСЕ, потому что ответ на запрос по механизму уменьшения рисков в связи с военной деятельностью РФ у границ Украины не был получен. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — написал он в Twitter вчера вечером.

Кулеба подчеркнул, что если Москва серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, то ей следует выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех стран-участников.

11 февараля Кулеба сообщил, что Украина направила РФ запрос о предоставлении разъяснений о военной деятельности у границ страны и во временно оккупированном Крыму. Он подчеркнул, что, если Россия откажется или предоставит недостаточно информации, Украина инициирует внеочередную встречу стран-участниц ОБСЕ.

По каналам связи ОБСЕ в Москве получили запрос Киева о разъяснении «необычной военной деятельности» и назвали его необоснованным, сообщил источник в МИД РФ.

Еще по теме

Люди
Дмитрий Кулеба
Места
Украина-Россия
Прочее
Венский документ военная деятельность
Организации
ОБСЕ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:24
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
12:35
СМИ: Американские и британские члены миссии ОБСЕ выехали из Донецка
21:46
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» 14 февраля: как проехать
21:25
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
20:56
«ДНР» уволила директора мобильного оператора «Феникс»
16:59
В Донецке заявили о мощном взрыве. ВСУ и «ДНР» это опровергли
11:55
ООН и Красный Крест направили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь
11:30
«ДНР» заявила о 2041 новом случае COVID-19, двое умерли
10:37
«ЛНР»: Почти 500 человек заболели COVID-19 за сутки
21:31
Нормандская встреча, Байден просит покинуть Украину. Главное
17:41
«ДНР»: Информация о минировании 15 зданий в Донецке не подтвердилась
15:17
«ДНР» не планирует проводить всеобщую мобилизацию в ближайшее время
13:49
«ДНР»: Поступила информация о минировании 15 зданий в Донецке
13:27
Пушилин хочет, чтобы Украина присоединилась к России и Беларуси
12:42
Пушилин противоречиво высказался о будущем Донецка
все новости
10:52
Стрельба в Гранитном: задержаны двое военнослужащих ВСУ
10:38
Омбудсвумен требует освободить из плена «ДНР» правозащитницу Людмилу Гусейнову
09:41
«Вырваны из контекста». МИД Украины объяснил слова посла в Британии о НАТО
09:16
Украина созовет встречу с РФ и всеми странами-участниками ОБСЕ
08:57
Кабмин выделил более 16 миллиардов гривен для обеспечения безопасности полетов
08:38
УП сообщила об отъезде богатейших бизнесменов из Украины
08:26
Сутки на Донбассе: шесть нарушений режима «тишины», потерь нет
08:19
Почти 17 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
08:02
Зеленский пригласил Байдена в Украину для «стабилизации ситуации»
22:56
Отъезд дипломатов и наблюдателей ОБСЕ, рискованные полеты и открытое небо Украины. Главное за неделю
21:24
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
20:11
Байден заверил Зеленского, что Запад ответит на агрессию РФ «быстро и решительно»
19:35
В миссии ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны решили отозвать своих представителей
17:04
Зеленский созвонится с Байденом
16:19
Украина рекомендует не летать над Черным морем с 14 по 19 февраля
все новости
ВИДЕО
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
12 февраля, 21:25
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
10 февраля, 19:05

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция