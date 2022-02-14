Украина созовет встречу с РФ и всеми странами-участниками ОБСЕ

Украина созывает встречу с Россией и всеми странами — участниками ОБСЕ, потому что ответ на запрос по механизму уменьшения рисков в связи с военной деятельностью РФ у границ Украины не был получен. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — написал он в Twitter вчера вечером.



Кулеба подчеркнул, что если Москва серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, то ей следует выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех стран-участников.

11 февараля Кулеба сообщил, что Украина направила РФ запрос о предоставлении разъяснений о военной деятельности у границ страны и во временно оккупированном Крыму. Он подчеркнул, что, если Россия откажется или предоставит недостаточно информации, Украина инициирует внеочередную встречу стран-участниц ОБСЕ.

По каналам связи ОБСЕ в Москве получили запрос Киева о разъяснении «необычной военной деятельности» и назвали его необоснованным, сообщил источник в МИД РФ.