Украина требует от РФ достоверной информации об учениях у границ

Украина направила РФ запрос о предоставлении разъяснений о военной деятельности у границ страны и во временно оккупированном Крыму. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму», — написал он.



По словам министра, Россия в течение 48 часов должна предоставить информацию о точных районах проведения учений с датами их завершения.

«Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить о дате ее завершения, а также сообщить наименование, подчиненность, количество военных формирований; типы вооружений и военной техники, участвующие в ней», — отметил Кулеба.



Глава МИД подчеркнул, что, если Россия откажется или предоставит недостаточно информации, Украина инициирует внеочередную встречу стран-участниц ОБСЕ.

«Россия имеет 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной, или ненадлежащей информации, Украина обратится в РФ и другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение», — уточнил он.

В заключение Кулеба заявил, что Украина продолжит использовать все дипломатические возможности для обеспечения собственной безопасности.

Москва направляет все больше военных и техники к границе с Украиной и может приступить к вторжению в любой момент, даже не дожидаясь завершения Олимпиады-2022, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.