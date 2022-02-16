Кулеба: Российская эскалация показала, кто настоящий друг Украины

Российская эскалация продемонстрировала, кто в мире настоящий друг Украины, а кто только пытается убедить, что он с нами. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время специального телемарафона в День единения.



«День единения сегодня — это день единения Украины и ее друзей со всего мира. Поверьте, у нас их много. И за последние месяцы, когда разворачивалась начатая Россией эскалация, мы могли убедиться, кто является настоящим другом, который готов помогать не только словом, но и делом, а кто является лишь показным другом и пытается убедить, что он с нами, а на самом деле все не так. Потому что время кризиса — это всегда время кристаллизации чувств и отношения», — подчеркнул он.



По словам Кулебы, предложенный коллегам из Евросоюза в ноябре 2021 года комплексный пакет сдерживания России предполагал следующие элементы: активная дипломатия, подготовка серьезных санкций против РФ и предоставление военно-технической помощи Украине для укрепления обороноспособности.



Затем в этот пакет был добавлен еще один элемент — предоставление экономической и финансовой помощи, чтобы поддержать экономическую стабильность Украины.



«И сегодня я могу абсолютно уверенно сказать, что все эти четыре элемента мы совместно с партнерами выполнили», — отметил глава внешнеполитического ведомства.



Он сообщил, что украинские дипломаты работают в круглосуточном режиме и находятся на постоянной связи с партнерами.

«Мы тоже живые люди и тоже устаем, но мы не устаем бороться. Уверяю вас, что мы не остановимся до тех пор, пока не освободим наши территории на Донбассе и в Крыму, пока Россия не заплатит за весь ущерб, который она нанесла Украине», — подытожил Кулеба.

Партнеры приняли решения о поддержке экономики Украины на почти на два миллиарда долларов. Это является сигналом инвесторам и рынкам, что Украина экономически стабильна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Президент Владимир Зеленский своим указом объявил 16 февраля 2022 года Днем единения украинцев. Решения было принято на фоне опасений западных лидеров и публикаций СМИ о том, что 16 февраля якобы состоится вторжение России в Украину.