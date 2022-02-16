Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кулеба: Российская эскалация показала, кто настоящий друг Украины

16 февраля 2022, 11:25

Кулеба: Российская эскалация показала, кто настоящий друг Украины

Российская эскалация продемонстрировала, кто в мире настоящий друг Украины, а кто только пытается убедить, что он с нами. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время специального телемарафона в День единения.

«День единения сегодня — это день единения Украины и ее друзей со всего мира. Поверьте, у нас их много. И за последние месяцы, когда разворачивалась начатая Россией эскалация, мы могли убедиться, кто является настоящим другом, который готов помогать не только словом, но и делом, а кто является лишь показным другом и пытается убедить, что он с нами, а на самом деле все не так. Потому что время кризиса — это всегда время кристаллизации чувств и отношения», — подчеркнул он.

По словам Кулебы, предложенный коллегам из Евросоюза в ноябре 2021 года комплексный пакет сдерживания России предполагал следующие элементы: активная дипломатия, подготовка серьезных санкций против РФ и предоставление военно-технической помощи Украине для укрепления обороноспособности.

Затем в этот пакет был добавлен еще один элемент — предоставление экономической и финансовой помощи, чтобы поддержать экономическую стабильность Украины.

«И сегодня я могу абсолютно уверенно сказать, что все эти четыре элемента мы совместно с партнерами выполнили», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он сообщил, что украинские дипломаты работают в круглосуточном режиме и находятся на постоянной связи с партнерами.

«Мы тоже живые люди и тоже устаем, но мы не устаем бороться. Уверяю вас, что мы не остановимся до тех пор, пока не освободим наши территории на Донбассе и в Крыму, пока Россия не заплатит за весь ущерб, который она нанесла Украине», — подытожил Кулеба.

Партнеры приняли решения о поддержке экономики Украины на почти на два миллиарда долларов. Это является сигналом инвесторам и рынкам, что Украина экономически стабильна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Владимир Зеленский своим указом объявил 16 февраля 2022 года Днем единения украинцев. Решения было принято на фоне опасений западных лидеров и публикаций СМИ о том, что 16 февраля якобы состоится вторжение России в Украину.

Еще по теме

Люди
Дмитрий Кулеба
Места
Украина
Другое
поддержка Украины российская угроза

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:48
«ДНР»: Еще 2 277 заболевших коронавирусом, 10 человек умерли
08:57
«ЛНР» за сутки выявила 344 заболевших коронавирусом, семеро человек умерли
21:34
Помощь НАТО, признание «Л-ДНР», возвращение Ахметова. Главное
16:35
Путин напомнил о Минских соглашениях, комментируя обращение Госдумы о признании ОРДЛО
16:31
«ЛНР» заявила о «предотвращении теракта» в Луганске
16:03
Пушилин и Пасечник готовы к любому решению Путина относительно признания «Л-ДНР»
14:29
В Донецке вновь сообщили о минировании зданий, люди эвакуированы
10:46
«ДНР»: Еще более 2500 заболевших ковидом, 9 человек умерли
08:47
Новые медиапотери «ДНР»: «Первый республиканский телеканал» удален из YouTube
08:27
«ЛНР»: за сутки еще 524 случая COVID-19
23:09
«Думаю, решение будет правильным». Пушилин все же высказался об обращении к Путину о признании ОРДЛО
22:34
Обращение Зеленского, особый статус, отъезд олигархов. Главное
22:11
«ДНР» заявила о вакцинации почти полумиллиона человек в ОРДО
19:52
Французские журналисты незаконно приехали в Донецк к Пушилину, заявили в СНБО
21:24
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
все новости
14:25
Минобороны РФ заявило об отводе военных из Крыма по завершении учений
14:12
СНБО может ввести санкции против депутатов Госдумы, поддержавших обращение к Путину о признании «Л-ДНР»
13:50
Эрдоган предложил Зеленскому и Путину трехстороннюю встречу
13:35
В Минобороны признали, что хакеры нашли уязвимые места в сайте ведомства
13:28
Ахметов пообещал «все возможное и невозможное», чтобы Мариуполь дышал чистым воздухом
12:48
«ДНР»: Еще 2 277 заболевших коронавирусом, 10 человек умерли
12:41
Тысяча за вакцинацию: Украинцы старше 60 лет могут заплатить за газ
12:34
На Луганщине за сутки выявили 738 новых случаев COVID-19
12:27
Нардепам и чиновникам хотят запретить выезжать из Украины во время военного положения
11:56
В Краматорске провели флешмоб по случаю Дня единения
11:54
В Кремле согласны, что признание «Л-ДНР» будет нарушением «Минска»
11:27
Ахметов: Счастливый Донецк может быть только в единой Украине
11:25
Кулеба: Российская эскалация показала, кто настоящий друг Украины
10:53
СБУ задержала на линии соприкосновения разведчика «ДНР»
10:34
Зеленский сегодня посетит Донецкую область
все новости
ВИДЕО
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
12 февраля, 21:25
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
10 февраля, 19:05

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция