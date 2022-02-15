Позитивный сигнал: Кулеба заявил о дополнительной масштабной помощи для экономики Украины

За последние сутки партнеры приняли решения о поддержке экономики Украины на почти на два миллиарда долларов. Это является сигналом инвесторам и рынкам, что Украина экономически стабильна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Очень позитивным сигналом для экономической и финансовой устойчивости Украины является решение ряда партнеров о выделении дополнительной масштабной помощи для экономики Украины. Буквально за последние сутки приняты решения на почти два миллиарда долларов. Канцлер Германии по итогам переговоров с президентом Зеленским объявил о выделении 150 миллионов евро, после переговоров президента Зеленского и премьер-министра Канады Трюдо на выходных Канада решила предоставить нам дополнительные 400 миллионов долларов, Соединенные Штаты сегодня ночью объявили о выделении макрофинансовой поддержки в размере один миллиард долларов», — сказал Кулеба на брифинге.



По его словам, Украина высоко ценит принятые партнерами решения, которые служат укреплению экономической устойчивости Украины, гарантируют стабильность национальной валюты и благополучие украинцев в период повышенного давления в сфере безопасности со стороны РФ.



«Все это отправляет правильный сигнал инвесторам, рынкам и иностранным партнерам, что Украина экономически стабильна, можно продолжать контракты, продолжать инвестиции и работать дальше», — подытожил министр.