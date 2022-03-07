Кабмин утвердил области, где будут выплачивать 6,5 тысячи гривен утратившим работу из-за войны

Кабинет министров утвердил перечень административно-территориальных единиц, на территории которых оказывается помощь застрахованным лицам, утратившим работу из-за войны, в рамках программы «єПідтримка».



В частности, согласно распоряжению правительства № 204 от 6 марта, в перечень областей, где будет действовать программа, вошли: Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев. Сумма помощи составит 6500 гривен на человека.



Кроме того в мобильном приложении «Дія» появилась возможность подать заявку в один клик на получение 6500 гривен на карточку «єПідтримка» предпринимателями и наемными работниками в указанных выше регионах.



Помощь могут получить:



— Действующие ФЛП 1-4 группы, которые заплатили ЕСВ за четвертый квартал 2021 года или в целом за прошлый год.



— Все наемные работники, за которых заплатили ЕСВ за четвертый квартал 2021 года или в целом за прошлый год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного госстрахования и государственной службы.

Украинское правительство работает над пакетом помощи бизнесу на период действия военного положения и еще на год после его завершения, сообщил президент Владимир Зеленский. Предусматривается, в частности, освобождение ФЛП первой и второй групп от уплаты ЕСВ.