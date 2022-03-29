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В Стамбуле стартовали переговоры между Украиной и Россией

29 марта 2022, 11:01

В Стамбуле стартовали переговоры между Украиной и Россией

В Стамбуле во вторник, 29 марта, начался очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Это первый за несколько недель очный раунд переговоров украинской и российской делегаций. До этого стороны встречались на территории Беларуси. После этого проходили онлайн-консультации.

Подоляк отметил, что переговоры начались с раунда глав делегаций Давида Арахамии и Владимира Мединского.

В составе украинской делегации: председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, депутаты Андрей Костин и Рустем Умеров, советник председателя ОП Михаил Подоляк, замглавы МИД Николай Точицкий, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, генерал Александр Кириленко, дипломат и бывший чиновник Александр Чалый.

Также отмечается, что к переговорной группе присоединился заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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