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«ДНР» продлила возможность расчетов в гривне и снизила курс

25 июня 2022, 20:26

«ДНР» продлила возможность расчетов в гривне и снизила курс

Группировка «ДНР» продлила использование наличной украинской гривны на подконтрольной ей территории до 1 октября, при этом снижен курс. Соответствующий «указ» подписал сегодня глава «ДНР» Денис Пушилин.

Согласно «документу», оплата товаров, работ и услуг наличными гривнами на подконтрольной «ДНР» территории должна производиться по курсу 1,5 рубля за гривну, тогда как до этого действовал курс 2:1.

Прежний курс будет действовать до 28 июня включительно.

Ранее «временный порядок использования наличной гривны» был установлен до 1 июля.

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