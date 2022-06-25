«ДНР» продлила возможность расчетов в гривне и снизила курс

Группировка «ДНР» продлила использование наличной украинской гривны на подконтрольной ей территории до 1 октября, при этом снижен курс. Соответствующий «указ» подписал сегодня глава «ДНР» Денис Пушилин.



Согласно «документу», оплата товаров, работ и услуг наличными гривнами на подконтрольной «ДНР» территории должна производиться по курсу 1,5 рубля за гривну, тогда как до этого действовал курс 2:1.



Прежний курс будет действовать до 28 июня включительно.



Ранее «временный порядок использования наличной гривны» был установлен до 1 июля.