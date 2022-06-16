«ДНР» разрешила оплачивать коммунальные услуги гривнами

Группировка «ДНР» разрешила гривнами оплачивать коммунальные услуги на подконтрольной ей территории. «Указ» об этом издал глава «ДНР» Денис Пушилин.



«Организациям жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики принимать в качестве средства платежа за предоставляемые услуги от физических лиц наряду с наличным российским рублем наличную украинскую гривну», — говорится в «документе».



«Официальный» курс для таких расчетов устанавливается в размере 2,5 российских рубля за одну украинскую гривну, при этом цены в украинской гривне должны быть округлены до целых единиц (без копеек) в сторону увеличения.



«Центральному республиканскому банку» и другим банкам, действующим на территории, подконтрольной «ДНР», поручено обеспечивать принятие таких платежей в гривнах.