Что будет с курортным сезоном в Украине в 2023 году

Полномасштабное вторжение России 24 февраля поставило крест на летнем отдыхе 2022 в Украине. Все курорты Азовского моря оккупированы, а черноморские — к счастью, свободны, за исключением Железного Порта, Лазурного, Скадовска, мыса Джарылгач и еще нескольких менее известных поселков, но опасны из-за дрейфующих в море вражеских мин. Многие, как, например, Очаков, Кинбурнская коса в Николаевской области и Затока — в Одесской, сильно пострадали из-за ракетных и артиллерийских обстрелов. Но большинство, хоть финансово и потерпели убытки из-за отсутствия сезона, инфраструктурно готовы принимать отдыхающих, как только прозвучит выстраданное и такое ожидаемое всей Украиной и миром слово «Победа». Подробнее о том, как переживают морские курорты нашей страны войну и какие перспективы имеют на лето-2023, сообщает издание «Новости Донбасса» со ссылкой на блог проекта «Отдыхай в Украине».



Оккупированное Азовское море



Самый большой курорт азовского побережья — Бердянск — сейчас превратился в полупустой захудалый городишко без газа, отопления и периодически надолго исчезающей электроэнергией. Население сильно сопротивлялось оккупантам, которые ждали, что их встретят с распростертыми объятиями, а столкнулось с митингами и масштабным партизанским движением, благодаря которому с жизнью простились уже многие коллаборанты. Но на сегодняшний день в городе осталось не более трети жителей.

В начале лета оккупанты пытались заставить местных предпринимателей запустить гостиничный бизнес, обещая толпы туристов из страны-агрессора. Но ни уговоры, ни угрозы не принесли желаемого эффекта. Пляжи пустовали даже в центре города, не говоря уже о Бердянской косе. Даже горожане боялись купаться в море. Это и понятно, учитывая, что в порту неоднократно детонировали боеприпасы.

Бердянск

На сегодняшний день известно, что у законных владельцев «отжали» аквапарк, дельфинарий и множество отелей и баз отдыха. В целом же, на данный момент, инфраструктура города цела, и, если агрессоры сделают «жест доброй воли» по примеру Херсона, и война вскоре закончится, то в 2023 году Бердянск без проблем сможет возобновить свою курортную деятельность.

Аналогичная ситуация и в Кирилловке. Поселку повезло, что долгое время оккупанты не забирались вглубь Запорожской области, предпочитая хозяйничать в больших городах — Мелитополе и Бердянске. Но активные действия со стороны ВСУ заставили их искать «пристанище» на морском побережье. Если лето прошло для жителей Кирилловки более-менее спокойно, не считая воровства крупных туристических комплексов, таких, как, например, «Перлина Таврії», то с осени ситуация кардинально изменилась. Мало того, что россияне с помощью коллаборантов из числа местных поклонников «русского мира» провели инвентаризацию почти 400 «бесхозных», по их мнению, объектов на Федотовой косе и Пересыпи (читайте — баз отдыха, пансионатов, отелей, санаториев, принадлежащих украинцам — ред.), обещая отдать их русским инвесторам, так еще и начали заселяться в них. Также известно о фактах откровенного грабежа. Известно, что и в Приморском Посаде военные устроились на зимовку на базах отдыха и даже в домах местных жителей, которые выехали, либо же дали им от ворот поворот.



О жизни в оккупации курортов, расположенных ближе к Мариуполю и активно набирающих популярность в последние годы, таких как: Урзуф, Белосарайская коса, Мелекино, Новая Ялта и Юрьевка, вообще мало что известно. Кроме того, что сезона-2022 там не было вообще. Эти поселки как временное убежище использовали жители Мариуполя, спасаясь от бомбежок, а сейчас, после освобождения Херсона, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, вражеский военный контингент в самом разрушенном городе, а также в близлежащих населенных пунктах увеличился в разы.



«Оккупанты расселяются и занимают дома мариупольцев. Довольно много россиян прибыло в Мариупольский район. Их сейчас расселяют по линии Урзуф — Юрьевка — Новая Ялта», — рассказал он. По предварительной информации, мобилизированных россиян разместили в нескольких домах в районе улицы Прибрежной в Урзуфе.

Ухудшилась ситуация и на захваченной территории Херсонской области. После освобождения областного центра оккупанты столицей Херсонщины неофициально назначили Геническ. Туда «временно», по информации пропагандистских росСМИ, перенесли «ряд ведомств и структур органов власти региона».

Геническ

В геометрической прогрессии в городе выросло присутствие военных и их техники. То же самое происходит и на Арабатской Стрелке — в Генгорке, Счастливцево и Стрелковом. Оккупанты заселились в детские лагеря, санатории, базы отдыха и дома местных жителей. Роют окопы и готовятся к обороне.



На оккупированных черноморских курортах ситуация не лучше. Железный Порт едва пережил «мертвый» курортный сезон, но в плане инфраструктуры пока цел.

В соседнем поселке Лазурное периодически звучат взрывы. Там неспокойно из-за складов и казарм российских захватчиков, которые «курят» в неположенном месте. В Голой Пристани — районном центре Херсонской области, стоящем на левом берегу Днепра, в 15 км от освобожденного Херсона и 45 км от Черного моря, где враг разместил склады боеприпасов, гремят взрывы — детонируют российские склады. Скадовск с самого начала полномасштабной войны был превращен в российскую военную базу и постоянно находится под точечными обстрелами ВСУ. Село Хорлы, маленький оазис чистоты и спокойствия, расположенное на небольшом полуострове в Черном море, как и остров Джарылгач, стали по-настоящему необитаемыми.



Аскания Нова — знаменитый украинский заповедник в южных степях Украины — выживает только благодаря волонтерам и коллективу этого природного парка. Судьба уникальных животных Аскании после кражи питомцев зоопарка в Херсоне вызывает большие опасения. Остается надеяться, что у россиян рука не поднимется тронуть диких животных, для которых жизни в неволе равна медленной смерти.



Перспективы сезона 2023 для всех выше перечисленных курортов на сегодняшний день одновременны и призрачны, и благоприятны. Особенно в свете последних новостей по левому берегу Днепра. Все будет зависеть от сроков полного освобождения украинских территорий от непрошенных гостей и восстановления благосостояния населения.



Заминированное Черное море



Одесская область



Для черноморских курортов, которые, к счастью, не попали под оккупацию, сезон-2022 провалился по нескольким причинам.



Во-первых, это заминированное море. В течение лета произошло несколько случаев, в результате которых пляжники погибли из-за подрыва на минах, которые выбросило на мель. Это произошло в Грибовке, Затоке с Каролино-Бугазом Одесской области и Коблево Николаевской области. Несколько человек получили тяжелые ранения. Во многих прибрежных населенных пунктах местные власти даже перегородили выходы к пляжам колючей проволокой или разобрали мостики, по которым люди добирались к морю через лиманы.



Вторая причина — ракетная опасность, которая актуальна для всей страны, а для побережья так тем более. В этом плане больше всего пострадала Затока — один из самых модных и популярных курортов Одесской области, который находится в Белгород-Днестровском районе, в 60 км от областного центра. Количество ракетных ударов, нанесенных по этому крохотному поселку, трудно сосчитать.

Затока

Только 10 раз враг бил железнодорожному мосту над Днестровским лиманом, который соединяет две части населенного пункта. Множество прилетов было и по прибрежной зоне, в результате чего в руинах лежат десятки баз отдыха, гостиниц, кафе, магазинов, частных домов.

Мост через Днестровский лиман после обстрела

Сейчас некоторые владельцы пытаются хоть как-то залатать крыши в преддверии наступления зимы, а многие вообще махнули на все рукой, потому что восстанавливать реально нечего. Ситуация в Затоке плачевная.

Затока

Также сильно досталось и Сергеевке — климато-бальнеогрязевому курорту на юге Одесской области, расположенному на берегу Шаболатского лимана. 1 июля оккупанты ударили ракетами по 9-этажному дому и базе отдыха. Тогда погиб 21 человек, 38 получили ранения.

Сергеевка

Подверглись ракетной атаке с кораблей РФ также Лебедевка и Санжейка.

Лебедевка

Пострадала инфраструктура поселков, были ранены люди. Больше атак здесь, к счастью, не регистрировалось.

Санжейка

Ну, и, конечно же, в крахе сезона-2022 сыграл роль сам факт полномасштабной войны, и, как следствие, безденежья. Кто поедет отдыхать на последние деньги на курорт, где море заминировано, а с неба в любой момент может прилететь смертоносный снаряд. Так что, если в начале лета жители приморских городов и сел еще питали какие-то надежды на заработок, заманивая людей бассейнами и красивыми видами, то очень быстро их потеряли.



Какой-никакой сезон, если можно так сказать, наблюдался в Одессе. «Жемчужина» у моря, наверное, во многом благодаря зерновой сделке с июля редко становилась целью российских ракетных атак. Поэтому многие украинцы выбрали ее для проведения краткосрочных отпусков. По крайней мере, отели в городе работали, причем достаточно активно. Цены на аренду недвижимости тоже нисколечко не снизились, даже наоборот. Но здесь есть и фактор спроса со стороны переселенцев, которых в Одессе немало. Еще один плюс курорта в том, что здесь огромное количество пляжных клубов, туристических комплексов, отелей с бассейнами больших размеров, плюс два аквапарка. Так что, за деньги в Одессе можно было без проблем поплавать с видом на море.



К сожалению, популярным до войны курортным поселкам Одесской области, в которых главной достопримечательностью является море и бескрайние песчаные пляжи, повезло в разы меньше. Например, жители Грибовки, расположенной в 30 км от Одессы и отличающуюся от Затоки более демократичными ценами и размеренным видом отдыха, назвали сезон провальным. Главная причина — минная опасность в море. В этом поселке во время купания подорвался и погиб 50-летний мужчина. В целом же, с инфраструктурой в Грибовке все в порядке, и поселок вполне готов встречать украинцев летом-2023 года. Главное, чтобы закончилась война, и разминировали море.

Грибовка

Если даже приближенные к Одессе курорты остались без заработка, то что тогда говорить об отдаленных. Например, таких, как Катранка и Рассейка — малоизвестных местах для тихого, размеренного отдыха вдали от цивилизации.

Рассейка

Самый страшный период для местных жителей был, когда россия бомбила остров Змеиный, до которого тут рукой подать. В Рассейке от ракетного удара сильно пострадал детский оздоровительный лагерь «Зорька» — рядом взорвалась российская ракета. В остальном — разрушений в селах нет. А на сезон-2023 у них есть туз в рукаве — лиманы с чистой и теплой водой, которые вполне могут заменить море с минами.

Остров Змеиный

Да и сам остров Змеиный смог бы стать туристическим магнитом как символ украинского сопротивления оккупантам. Его захватили в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Но благодаря блестящей операции ВСУ 30 июня остров был отбит. Враг бежал, по традиции назвав свое поражение «жестом доброй воли». 4 июля здесь снова засиял украинские флаг. Освобождение острова Змеиный открыло путь к расположенным в Одесской области портам «Измаил», «Рени» и «Усть-Дунайск». Туристическое будущее Змеиного будет зависеть от того, какие планы на него у Минобороны. Ранее на остров проводились экскурсии из Катранки, Рассейки, Вилково, Каролино-Бугаза, Затоки и других курортов.

Остров Змеиный

Николаевская область



Николаевская область едва ли не больше других в Украине пострадала от войны. Но, надеемся, худшие времена уже позади. Вся территория региона, кроме двухкилометрового участка Кинбурнской косы, освобождена от оккупантов.



Из курортов сильнее всего досталось Очакову, обстрел которого ведется с Кинбурна, ежедневно начиная с апреля. В городе погибло и ранено множество людей, разбита критическая и жилая инфраструктура. К сожалению, к лету-2023 город вряд ли отойдет от зверств оккупантов. Там предстоит огромная работа по восстановлению всех разрушенных объектов.



Но поток туристов при условия разминирования морских просторов в Николаевской области будет кому принять. Например, Коблево. Это не только курорт, но и природный заповедник, богатый разнообразием флоры и фауны, благодаря наличию лесостепной зоны и морского побережья. Здесь 7 километров песчаных пляжей, огромный выбор жилья разного уровня, хорошая развитая инфраструктура. Вобщем, все, что нужно для полноценного отдыха.



Кроме того, и посмотреть в окрестностях есть что: винзаводы «Коблево» и «Радсад», устричная ферма «Скифия», Тендровская коса, остров Березань, заповедник «Ольвия» и т.д. За время полномасштабного вторжения курорт пережил несколько ракетных атак, а также нападение дронов, но остался в целости и сохранности.

Рыбаковка

Еще один вариант Рыбаковка — небольшой курортный поселок между Коблево и Очаковым. Это один из старейших курортов Николаевской области, где можно и пиво с креветками на пляже попить, и оздоровиться благодаря грязе-солевому озеру Солонец-Тузлы, которое позитивно влияет на сердечную, сосудистую и дыхательную систему организма человека. Враг тоже покушался на этот мирный край, но, к счастью, большого вреда не нанес.



Как видим, отдохнуть в Украине на море в 2023 году будет где. Скорее бы Победа!