Главное за день: До 9 мая Кремль надеется завершить переговоры. Ситуация в Курахово

Политика



Россия, возможно, будет стремиться завершить переговоры по Украине до 9 мая, предположил журналист британского издания Sky News. Московский корреспондент издания Айвор Беннетт считает, что война в Украине закончится в 2025 году. Он уточнил, что боевые действия могут прекратиться, а конфликт будет заморожен.



В 07:00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины. Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров.



Общество



По данным Центра национального сопротивления (ЦНС), в новогоднюю ночь оккупированный Мариуполь остался без отопления. Ситуация с теплом в городе критическая. Отмечается, что более 50% тех котельных, которые россиянам удалось-таки запустить на временно оккупированных территориях Донецкой области, уже вышли из строя.



Национальный природный парк «Святые горы» — уникальное место на севере Донецкой области, которое сочетает в себе природное разнообразие, культурное наследие и экологическую ценность. До начала войны это был любимый уголок для отдыха и паломничества, но российское вторжение превратило его в поле разрушений и горящих лесов. Сегодня, несмотря на сложные условия, начата работа по разминированию и восстановлению парка. Однако полное возрождение этой природной жемчужины Донбасса займет десятилетия. Корреспондент «Новостей Донбасса» отправился с лесниками в природный парк, чтобы узнать об эксперименте по высадке 200 деревьев, который может стать началом восстановления лесов Святогорья.



Боевые действия



В новогоднюю ночь войска РФ обстреляли Константиновку, после прилета возник сильный пожар, сгорело имущество, люди не пострадали. В Херсоне из-за обстрела погиб волонтер. В результате российской атаки на Киев один человек погиб, беспилотники повредили несколько жилых многоквартирных домов.



По данным аналитического проекта DeepState, российская оккупационная армия все дальше продвигается в Курахово. Противник развивает наступление вблизи двух сел Покровского района — Соленое и Волково, которые расположены в 14 и 12 км на запад от самого города.