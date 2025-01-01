В четырех регионах РФ из-за угрозы беспилотников объявили план «Ковер»

Из-за угрозы атаки дронов в четырех регионах России объявлен план «Ковер». Иллюстративное фото

Режим «Ковер» объявлен в четырех регионах России. Об этом со ссылкой на Росавиацию сообщают местные СМИ.

Отмечается, что аэропорты в Калуге, Пензе, Саранске и Саратове временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Предварительно, речь идет о возможной атаке беспилотников.

Напомним, 27 декабря из-за угрозы дронов в нескольких крупных аэропортах России был введен план «Ковер». Сообщалось, что временно не принимали и не отправляли авиарейсы в аэропортах Казани, Самары, Грозного и Махачкалы. Перед этим ограничения были введены в аэропортах Сочи и Астрахани.