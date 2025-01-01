До 9 мая Кремль надеется завершить переговоры по Украине — Sky News

Москва надеется провести переговоры по Украине к 9 мая. Фото: Euronews

Россия, возможно, будет стремиться завершить переговоры по Украине до 9 мая, предположил журналист британского издания Sky News.

Московский корреспондент издания Айвор Беннетт считает, что война в Украине закончится в 2025 году. Он уточнил, что боевые действия могут прекратиться, а конфликт будет заморожен.

По его словам, каким бы ни был результат, Россия представит его как победу.

«Я думаю, что Кремль надеется завершить переговоры до 9 мая, когда будут отмечать 80-ю годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией. Целью будет двойное празднование», — говорится в материале Беннетта.

Журналист отметил, что на этом проблемы для Владимира Путина не закончатся — из-за стремительной инфляции, падения рубля и низкой производительности экономики.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предпосылок завершения войны в Украине или какой-либо ее фазы сейчас нет.