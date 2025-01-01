В ООН сообщили о количестве погибших мирных жителей в течение осени в Украине

Доклад о количестве погибших мирных жителей в Украине за осень 2024 года опубликовали ООН. Фото: ООН

Cитуация с правами человека на фоне российской полномасштабной агрессии «остается мрачной». Об этом говорится в итоговом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с сентября по ноябрь 2024 года и был опубликован 31 декабря.

Отмечается, что в сентябре общее количество гражданских жертв было самым высоким с июля 2022 года — прежде всего из-за усиления российских атак на Донетчине и использования управляемых авиационных бомб и ударных дронов.

Мониторинговая миссия задокументировала гибель 574 гражданских за три месяца, еще 3 082 получили ранения.

«Каждый факт и каждая цифра в этом докладе – это истории потерь и человеческих страданий, которые демонстрируют разрушительное влияние войны на всю Украину», — заявила глава ММПЧУ Даниэль Белль.

ООН зафиксировало 93% жертв на территории, подконтрольной правительству Украины, в частности, в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, где интенсивность боевых действий «остается самой высокой».

Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) отмечает возросшее количество случаев казней, пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными в период с сентября по ноябрь 2024 года. Заявляется о как минимум 62 жертвах.