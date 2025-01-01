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Главком ВСУ посетил украинских бойцов на Курском направлении и вручил награды

01 января 2025, 19:31

Главком ВСУ посетил украинских бойцов на Курском направлении и вручил награды

Александр Сырский (в центре на фото) посетил бойцов ВСУ на Курском направлении и вручил награды. Фото: Александр Сырский/Telegram Александр Сырский (в центре на фото) посетил бойцов ВСУ на Курском направлении и вручил награды. Фото: Александр Сырский/Telegram

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских военных на Курском направлении. Об этом говорится в заявлении главкома, опубликованном на его телеграм-канале в среду, 1 января.

«Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов. Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений», — рассказал он.

По его словам, благодаря стойкости и мужеству украинских военных потери агрессора на Курском направлении составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники.

«30 декабря из плена вернулось еще 189 украинцев. Это также и ваша заслуга, ведь во время операции на этом направлении наш обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков», — добавил он.

Напомним, ранее Александр Сырский заявил, что с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении российских оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными.

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