Оккупанты обстреляли центр Славянска, есть раненые

Сегодня российские оккупанты нанесли новый удар по Славянску. Под обстрел захватчиков попал центр и другие районы города, есть раненые среди мирных жителей. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.
«Славянск снова попал во вражеский обстрел. Повреждены многоэтажки в центре города, по ул. Торской и частные дома на Артема», — написал Лях на своей Facebook-странице.
Он сообщил, что при обстреле ранены два человека.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко уточнил, что в настоящее время известно о минимум трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах.
По предварительной информации ОВА, обстрел города оккупанты произвели кассетными боеприпасами.