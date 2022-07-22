Оккупанты обстреляли центр Славянска, есть раненые

Последствия обстрела Славянска 22 июля. Фото: Донецкая ОВА

Сегодня российские оккупанты нанесли новый удар по Славянску. Под обстрел захватчиков попал центр и другие районы города, есть раненые среди мирных жителей. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.



«Славянск снова попал во вражеский обстрел. Повреждены многоэтажки в центре города, по ул. Торской и частные дома на Артема», — написал Лях на своей Facebook-странице.



Он сообщил, что при обстреле ранены два человека.



Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко уточнил, что в настоящее время известно о минимум трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах.



По предварительной информации ОВА, обстрел города оккупанты произвели кассетными боеприпасами.