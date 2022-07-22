Окупанти обстріляли центр Слов'янська, є поранені

Наслідки обстрілу Слов'янська 22 липня. Фото: Донецька ОВА

Сьогодні російські окупанти завдали нового удару по Слов'янську. Під обстріл загарбників потрапив центр та інші райони міста, є поранені серед мирних жителів. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Слов'янськ знову потрапив під ворожий обстріл. Пошкоджено багатоповерхівки у центрі міста, по вул. Торський та приватні будинки на Артема», — написав Лях на своїй Facebook-сторінці.



Він повідомив, що під час обстрілу поранено двох людей.



Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко уточнив, що наразі відомо про мінімум трьох поранених людей, шість пошкоджених п'ятиповерхівок і декілька приватних будинків.



За попередньою інформацією ОВА, обстріл міста окупанти вчинили касетними боєприпасами.