Під масований вогонь російських сил потрапили 13 населених пунктів Донеччини

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: поліції

На Донеччині 13 населених пунктів опинилися під масованим вогнем російських сил, в основному руйнування у житловому секторі — пошкоджено будинки. Є постраждалі серед мирного населення. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Донецькій області.



У поліції розповіли, що минулої доби російські війська вдарили по наступних населених пунктах: Отрадне, Авдіївка, Ласточкине, Північне, Соледар, Курдюмівка, Бахмут, Слов'янськ, Торецьк, Новомихайлівка, Сіверськ, Костянтинівка, Опитне. Окупанти завдавали ударів з артилерії, мінометів, авіації — ракетами «НУРС», із зенітного ракетного комплексу «С-300», реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган», «Смерч».



Зруйновано 52 цивільні об'єкти: 38 приватних будинків, дитячі центри, магазини, інфраструктура.



«Воєнні злочини Росії задокументовані. Поліцейські та співробітники СБУ розпочали досудове розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України», — наголосили правоохоронці.

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