Шойгу розповів про поповнення армії РФ у рамках часткової мобілізації

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що понад 200 тисяч осіб прибули до збройних сил РФ у рамках часткової мобілізації. Про це повідомляє «РИА Новости».



«Відповідно до указу президента Російської Федерації з 21 вересня в країні проводиться часткова мобілізація. На сьогодні у Збройні сили прибуло понад 200 тисяч осіб», - сказав він, додавши, що навчання особового складу військ РФ, сформованих підрозділів, здійснюється на 80 полігонах та у шести навчальних центрах.



Також Шойгу заявив, що нинішні російські строковики після демобілізації поїдуть додому, а «набрані в осінній призов будуть направлені до підрозділів, які не задіяні у спецоперації».

Раніше представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що за останні кілька тижнів на «гарячі лінії» проекту «Хочу жити», який надає алгоритм для російських військових як здатися в полон, надійшло понад 2 тисячі звернень солдатів РФ.