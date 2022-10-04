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В ГУР МОУ рассказали сколько военных РФ обратились в проект «Хочу жить»

04 октября 2022, 13:36

В ГУР МОУ рассказали сколько военных РФ обратились в проект «Хочу жить»

За последние несколько недель на «горячие линии» проекта «Хочу жить», который дает алгоритм для российских военных как сдаться в плен, поступило более 2 тыс. обращений. Об этом сообщил в эфире телеканала «FREEДОМ» представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Также разведчик рассказал, как россиянам избежать отправку на передовую в Украине, если солдат уже мобилизован. Юсов подчеркнул, что повестки в РФ выдали 100 тысячам мобилизованных, которых отправляют на самые опасные участки фронта.

Ранее в Луганской ОВА рассказали как российские оккупанты в селе Хрустальное ищут мужчин призывного возраста с помощью дронов.

 

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