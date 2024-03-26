Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

СМИ оценили вероятность наступления российских войск на Киев и Харьков

26 марта 2024, 13:20

СМИ оценили вероятность наступления российских войск на Киев и Харьков

Президент России Владимир Путин планирует осуществить еще одно наступление на Харьков. Глава Кремля уверен, что Вооруженные силы РФ справятся с оккупацией многомиллионного города, который он называет «русскоязычным». После этого в Москве будут готовы вести какие-то переговоры о мире. О возможных дальнейших планах Путина сообщило российское издание Meduza.

Отмечается, что журналисты издания пообщались с несколькими неназванными источниками в офисе президента Владимира Путина, в правительстве РФ и в партии «Единая Россия». Источники объяснили, что так называемые «выборы», которые состоялись 15-17 марта, ничего не изменят в планах Кремля. На самом деле «новый срок» начался не сейчас, а 24 февраля 2022 года, и с тех пор планы этого политика совсем не изменились.

«Главным личным интересом Путина останется война с Украиной», — написали журналисты на основе заявлений собеседников.

Относительно того, насколько масштабными будут дальнейшие боевые действия, прозвучало два мнения.

Согласно первому мнению, президент РФ планирует еще раз наступать на Харьков. Он убежден, что сможет его оккупировать и тогда создаст «санитарную зону» возле Белгорода. После этого война может остановиться и вглубь Украины не будут идти — сомневаются, что хватит сил на дальнейшее продвижение. Однако оккупация Харькова будет важной «победой» для россиян, — пояснили источники «Медузы».

«Символически это также победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения», — сказали они.

Второй вариант — наступление на Киев. Путин, заявили неназванные собеседники, увидел «слабость Украины» после наступательных действий летом 2023 года. Поэтому он поверил, что ВС РФ смогут повторить наступление зимы 2022 года и оккупировать столицу.

«Путин почувствовал слабость Украины и готов идти до победного — хоть до Киева — и за ценой не постоит. Надо будет мобилизацию — объявит. Если надо, то экономику еще сильнее переведут на военные рельсы», — процитировали источников журналисты.

Оккупация Харькова — «более реалистичная цель», «вполне вероятный сценарий» — заявили источники. Для достижения этой цели «теоретически» может понадобиться мобилизация.

Что касается мобилизации в РФ — она точно будет, и теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» на это не повлиял. К началу нового набора в ВС РФ все готово, а «энтузиазм» россиян не планировали усиливать чрезвычайными событиями.

«К ней давно почти все готово, дело только в ситуации на фронте», — написала Meduza.

Напомним, ранее сообщалось, что в России будет создана группировка войск, которая будет насчитывать более 100 тысяч солдат. Кроме того, ВС РФ летом будут пытаться атаковать украинские позиции на одном из направлений. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Россия Харьков Киев Планы Оккупация Владимир Путин Наступление

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:20
СМИ оценили вероятность наступления российских войск на Киев и Харьков
12:58
На оккупированной Донетчине отсутствует мобильная связь
10:48
На оккупированных территориях Донетчины отсутствуют свет, вода и тепло
00:04
Главное за день: «Л-ДНР» собирается изымать недвижимость. Атака на Киев и Одессу
21:57
«ЛНР»: на шахтах некому работать из-за мобилизации, привлекут людей из «копанок»
20:37
«ЛНР» готовится отбирать пустующее жилье
20:03
Неизвестные в военной форме ворвались к жительнице оккупированной Херсонщины и похитили деньги — СМИ
11:58
Удар ВСУ по Севастополю стал крупнейшим с начала войны — Bild
09:58
Захват Часов Яра в ближайшие месяцы вряд ли возможен — ISW
09:11
В ГУР прокомментировали поражение корабля РФ «Ямал»
18:30
«ДНР» приняла «закон» об изъятии «бесхозяйной» недвижимости
10:35
В оккупированном Симферополе утром были слышны взрывы, есть «прилет» в нефтебазу
22:45
В Севастополе сообщают о попадании ракет в узел связи российского флота
21:22
По оккупированному Иловайску нанесли удар. Загорелись нефтепродукты
18:50
В РФ заявили о захвате села Ивановское на Донетчине. В Украине отрицают
17:14
Российские чиновники намекают, что оккупированные территории не нуждаются в дотациях
11:19
В оккупированном Донецке восстановили электроснабжение, но многие жители пока без воды
22:30
Жильцы снесенных домов в Мариуполе хотят судиться, Кремль готовится к мобилизации — дайджест оккупации ►
20:49
Оккупированные Донецк и Горловка пострадали от обстрелов, есть погибшие
13:54
В оккупированном Мариуполе многоэтажки «трещат по швам»: оккупанты не реагируют на жалобы жителей
все новости
15:45
Оккупанты продолжают истязать и казнить украинских военнопленных — ООН
14:44
Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло, поврежден Дворец спорта и 300 квартир
14:29
Российские КАБы стали самой серьезной угрозой для Сил обороны — Forbes
13:56
Оккупанты ударили ракетами по Новогродовке: есть жертвы
13:20
СМИ оценили вероятность наступления российских войск на Киев и Харьков
12:58
На оккупированной Донетчине отсутствует мобильная связь
12:42
Россия поставляет нефть Северной Корее в обмен на оружие вопреки санкциям ООН — FT
12:17
В НАТО обсуждают возможность сбивания российских ракет у своих границ
12:10
Россияне ударили по жилым районам Харькова
11:59
В Запорожской области партизаны обнаружили место базирования оккупантов
11:44
Украина получила 880 миллионов долларов от МВФ
11:27
Херсон завершает отопительный сезон: что известно
10:55
ВСУ остановили прорыв российской пехоты на бронетранспортерах возле Богдановки — видео
10:48
На оккупированных территориях Донетчины отсутствуют свет, вода и тепло
10:24
Мартовский пакет помощи США Украине был использован еще в ноябре 2023 года — Politico
09:56
Армия РФ ракетой атаковала Селидово: есть разрушения
09:43
В Краматорске отопительный сезон завершится досрочно
09:40
По захваченному россиянами БДК «Константин Ольшанский» ударили ракетой «Нептун»
08:58
Россияне ударили по Никополю: пострадала пенсионерка
08:53
Российская авиация сбросила КАБы на Центр детского и юношеского творчества в Белополье
все новости
ВИДЕО
Уничтожение оккупантов под Богдановкой, Донецкая область. Фото: кадр из видео ВСУ остановили прорыв российской пехоты на бронетранспортерах возле Богдановки — видео
26 марта, 10:55
Пленный боец полка «Азов» Павел Гусев. Фото: Генпрокуратура РФ Еще одного бойца «Азова» оккупанты приговорили к пожизненному заключению
25 марта, 18:41
FPV-дрон оторвал голову Т-80. Фото: кадр из видео FPV-дрон «оторвал голову» российскому Т-80
25 марта, 16:55
Зеленский благодарит СБУ. Фото: кадр из видео Зеленский поздравил СБУ: «Я благодарен за дальнобойность и меткость наших дронов в небе и на море»
25 марта, 15:25
Последствия ракетной атаки в Киеве. Фото: Telegram В Киеве сработала ПВО: зафиксировано падение обломков ракет РФ в Печерском районе, поврежден жилой дом
25 марта, 11:01
Пожар на Новочеркасской ГРЭС. Фото: соцсети Беспилотники ударили по крупной электростанции в Ростовской области, возник пожар
25 марта, 07:15

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама