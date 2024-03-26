СМИ оценили вероятность наступления российских войск на Киев и Харьков

Президент России Владимир Путин планирует осуществить еще одно наступление на Харьков. Глава Кремля уверен, что Вооруженные силы РФ справятся с оккупацией многомиллионного города, который он называет «русскоязычным». После этого в Москве будут готовы вести какие-то переговоры о мире. О возможных дальнейших планах Путина сообщило российское издание Meduza.

Отмечается, что журналисты издания пообщались с несколькими неназванными источниками в офисе президента Владимира Путина, в правительстве РФ и в партии «Единая Россия». Источники объяснили, что так называемые «выборы», которые состоялись 15-17 марта, ничего не изменят в планах Кремля. На самом деле «новый срок» начался не сейчас, а 24 февраля 2022 года, и с тех пор планы этого политика совсем не изменились.

«Главным личным интересом Путина останется война с Украиной», — написали журналисты на основе заявлений собеседников.

Относительно того, насколько масштабными будут дальнейшие боевые действия, прозвучало два мнения.

Согласно первому мнению, президент РФ планирует еще раз наступать на Харьков. Он убежден, что сможет его оккупировать и тогда создаст «санитарную зону» возле Белгорода. После этого война может остановиться и вглубь Украины не будут идти — сомневаются, что хватит сил на дальнейшее продвижение. Однако оккупация Харькова будет важной «победой» для россиян, — пояснили источники «Медузы».

«Символически это также победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения», — сказали они.

Второй вариант — наступление на Киев. Путин, заявили неназванные собеседники, увидел «слабость Украины» после наступательных действий летом 2023 года. Поэтому он поверил, что ВС РФ смогут повторить наступление зимы 2022 года и оккупировать столицу.

«Путин почувствовал слабость Украины и готов идти до победного — хоть до Киева — и за ценой не постоит. Надо будет мобилизацию — объявит. Если надо, то экономику еще сильнее переведут на военные рельсы», — процитировали источников журналисты.

Оккупация Харькова — «более реалистичная цель», «вполне вероятный сценарий» — заявили источники. Для достижения этой цели «теоретически» может понадобиться мобилизация.

Что касается мобилизации в РФ — она точно будет, и теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» на это не повлиял. К началу нового набора в ВС РФ все готово, а «энтузиазм» россиян не планировали усиливать чрезвычайными событиями.

«К ней давно почти все готово, дело только в ситуации на фронте», — написала Meduza.

Напомним, ранее сообщалось, что в России будет создана группировка войск, которая будет насчитывать более 100 тысяч солдат. Кроме того, ВС РФ летом будут пытаться атаковать украинские позиции на одном из направлений. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью.