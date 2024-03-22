В РФ создадут новую группировку из более 100 тысяч солдат, — командующий Сухопутных войск

В России будет создана группировка войск, которая будет насчитывать более 100 тысяч солдат. Кроме того, ВС РФ летом будут пытаться атаковать украинские позиции на одном из направлений. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью.



«Российские планы нам до конца неизвестны. Нам известны только те данные, что у них есть, что они создают. Они создают группировки более 100 тысяч. Не обязательно это будет наступление. Возможно, они будут им пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность. Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений», — отметил он.



Павлюк добавил, что украинские военнослужащие делают все возможное, чтобы максимально нанести потери противнику. В тоже время генерал заметил, что Силы обороны готовятся к разному развитию ситуации.





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