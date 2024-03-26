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ЗМІ оцінили ймовірність наступу російських військ на Київ та Харків

26 березня 2024, 13:20

ЗМІ оцінили ймовірність наступу російських військ на Київ та Харків

Президент Росії Володимир Путін планує здійснити ще один наступ на Харків. Глава Кремля впевнений, що Збройні сили РФ впораються з окупацією багатомільйонного міста, яке він називає «російськомовним». Після цього у Москві будуть готові вести якісь переговори щодо миру. Про можливі подальші плани Путіна повідомило російське видання Meduza.

Зазначається, що журналісти видання поспілкувалися з кількома неназваними джерелами в офісі президента Володимира Путіна, в уряді РФ та партії «Єдина Росія». Джерела пояснили, що так звані «вибори», які відбулися 15-17 березня, нічого не змінять у планах Кремля. Насправді «новий термін» розпочався не зараз, а 24 лютого 2022 року, і з того часу плани цього політика зовсім не змінилися.

«Головним особистим інтересом Путіна залишиться війна з Україною», — написали журналісти на основі заяв співрозмовників.

Щодо того, наскільки масштабними будуть подальші бойові дії, було висказано дві думки.

Згідно з першою думкою, президент РФ планує ще раз наступати на Харків. Він переконаний, що зможе його окупувати і тоді створить санітарну зону біля Білгорода. Після цього війна може зупинитися і в глиб України не йтимуть — сумніваються, що вистачить сил на подальше просування. Однак окупація Харкова буде важливою перемогою для росіян, — пояснили джерела «Медузи».

«Символічно це також перемога. Місто-мільйонник, де багато російськомовного населення», — сказали вони.

Другий варіант — наступ на Київ. Путін, заявили неназвані співрозмовники, побачив слабкість України після наступальних дій влітку 2023 року. Тому він повірив, що ЗС РФ зможуть повторити наступ зими 2022 року та окупувати столицю.

«Путін відчув слабкість України та готовий йти до переможного — хоч до Києва — і за ціною не постоїть. Потрібно буде мобілізацію — оголосить. Якщо треба, то економіку ще більше переведуть на військові рейки», — процитували джерела журналісти.

Окупація Харкова — «реалістичніша мета», «цілком ймовірний сценарій» — заявили джерела. Задля досягнення цієї мети «теоретично» може знадобитися мобілізація.

Щодо мобілізації в РФ — вона точно буде, і теракт у концертній залі «Крокус Сіті Холл» на це не вплинув. На початок нового набору в ЗС РФ все готово, а «ентузіазм» росіян не планували посилювати надзвичайними подіями.

«До неї давно майже все готове, справа тільки в ситуації на фронті», — написала Meduza.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії буде створено угруповання військ, яке налічуватиме понад 100 тисяч солдатів. Крім того, ЗС РФ влітку намагатимуться атакувати українські позиції на одному із напрямків. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю.

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