Дефіцит систем ППО в Україні допомагає росіянам захопити Часів Яр — ISW

Нестача систем протиповітряної оборони України стала причиною активізації ударів авіабомбами РФ по прифронтових районах і може стати вирішальним фактором у захопленні міста Часів Яр у Донецькій області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті посилаються на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби виданню The Washington Post від 10 квітня, в якому чиновник заявив про потребу ЗСУ у зенітно-ракетних комплексах Patriot для захисту населених пунктів та прифронтових територій від балістичних ракет, зокрема аеробалістичних ракет "Кинжал" .

Експерти ISW зазначають, що російські удари змусили Київ приймати складні рішення між покриттям системами ППО великих населених пунктів у тилу та активних районів на передовій.

У звіті констатується, що Росія використовує парасольку української протиповітряної оборони, що деградувала, у спробі зруйнувати українську енергетичну систему і обмежити оборонно-промисловий потенціал України. Водночас російські сухопутні війська користуються своєю здатністю завдавати повітряних ударів по передових позиціях ЗСУ для повільного, але впевненого здобуття перемог.

«ISW продовжує оцінювати, що розріджене і непослідовне покриття протиповітряної оборони вздовж фронту сприяло інтенсифікації російських ударів керованими і некерованими планерними бомбами, які війська РФ тактично застосовували під час захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року і які, як демонструється, застосовують під час наступальних операцій поблизу міста Часів Яр», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через нездатність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot.