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Главное за день: Сложная ситуация в Часов Яре. Дебаты Трампа и Байдена

28 июня 2024, 23:34

Главное за день: Сложная ситуация в Часов Яре. Дебаты Трампа и Байдена

Политика

Украина к концу текущего года разработает и презентует детальный план окончания войны с Россией на основе пунктов Формулы мира. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве с президентом Словении.

Во время теледебатов на CNN, состоявшихся между двумя главными будущими кандидатами на пост президента США – Дональдом Трампом и Джо Байденом, возник спор по поводу войны в Украине. В частности, республиканец раскритиковал действующего президента за расходование средств на поддержку Украины.

Общество

Из российского плена в Украину вернулись еще 10 человек. Пленных удалось вернуть при содействии Ватикана. Среди вернувшихся — Нариман Джелялов — заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа. Россияне удерживали его в Крыму еще с 2021 года. Вместе с ним вернулись Елена Пех и Валерий Матюшенко — гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Кроме того, среди освобожденных еще пятеро гражданских, которые были захвачены в плен на территории Беларуси.

27 июня фейковый «Народный Совет ЛНР» на заседании принял «закон», согласно которому местные коллаборанты – служащие «силовых ведомств» и работники «социальной сферы» – в приоритетном порядке будут претендовать на «бесхозяйственное» жилье.

В Мариуполе мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку, сообщили в Мариупольском горсовете. Одна из местных жительниц рассказала, что девочку «изнасиловал приезжий мужчина из Средней Азии». Однако, по словам женщины, судмедэкспертизу сфабриковали в пользу подозреваемого – следы побоев и насилия проигнорировали.

Боевые действия

Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре. По состоянию на 22:00 известно про одного погибшего и 12 раненых. В многоэтажке повреждены четыре этажа. В квартирах, вероятно, заблокированы люди, как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки.

В Торецкой громаде Донецкой области по меньшей мере 4 человека погибли и 2 ранены в результате обстрелов.

В городе Часов Яр Донецкой области критически сложная ситуация, сообщили в 24-й механизированной бригаде ВСУ.

На нефтебазе в Тамбовской области России произошел пожар в результате атаки беспилотника. Губернатор говорит о возможной эвакуации населения. Это, возможно, первый случай, когда российский чиновник признал поражение, а не заявил о повреждении вследствие падения обломков сбитого их ПВО беспилотника.

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