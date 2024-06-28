В 24-й бригаде ВСУ заявили о критически сложной ситуации в Часов Яре. Что известно

Часов Яр. Фото: 24-я механизировання бригада ВСУ

В городе Часов Яр Донецкой области критические сложная ситуация. Об этом сообщили в 24-й механизированной бригаде ВСУ.

Воины 24-й ОМБр совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины в чрезвычайно сложных условиях продолжают сдерживать наступление существенно превосходящих сил противника на Часов Яр

Оккупанты бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов «Шторм-V». Они атакуют постоянно и непрерывно «в лоб» и пытаются с флангов обойти Часов Яр.

«Наступательный ресурс захватчиков бесконечен – на смену уничтоженным оккупантам приходят новые и новые. Нам нужно больше огневых средств, больше дронов, больше вашей поддержки», – заявили в бригаде

Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала «Северский Донец – Донбасс». Армия РФ беспощадно уничтожает город всеми возможными огневыми средствами, применяет огромное количество FPV-дронов.

«Мы стоим, но в наших рядах тоже есть потери. Вечная слава и память погибшим солдатам, сержантам и офицерам. Отомстим за каждого. Битва в Часов Яре продолжается. Бойцы 24-й бригады и других подразделений ценой титанических усилий защищают город», – резюмировали в 24-й ОМБр.

Напомним, что в ВСУ подтвердили информацию о том, что украинские войска выбили армию РФ из микрорайона «Канал» в Часов Яре.