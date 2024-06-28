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Головне за день: Складна ситуація у Часовому Яру. Дебати Трампа та Байдена

28 червня 2024, 23:34

Головне за день: Складна ситуація у Часовому Яру. Дебати Трампа та Байдена

Політика

 Україна до кінця поточного року розробить та презентує детальний план закінчення війни з Росією на основі пунктів Формули миру. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві із Президентом Словенії.

Під час теледебатів на CNN, що відбулися між двома головними претендентами на пост президента США – Дональдом Трампом та Джо Байденом, виникла суперечка з приводу війни в Україні. Зокрема, республіканець розкритикував чинного президента за витрати коштів на підтримку України.

Суспільство

 З російського полону в Україну повернулося ще 10 людей. Їх вдалося повернути за сприяння Ватикану. Серед тих, хто повернувся, Наріман Джелялов — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Росіяни утримували його у Криму ще з 2021 року. Разом із ним повернулися Олена Пех та Валерій Матюшенко — цивільні, які були у полоні ще з 2017-2018 років. Крім того, серед звільнених ще п'ятеро цивільних, захоплених у полон на території Білорусі.

27 червня самопроголошена «Народна Рада ЛНР» на засіданні ухвалила «закон», згідно з яким місцеві колаборанти – службовці силових відомств та працівники «соціальної сфери» – у пріоритетному порядку претендуватимуть на «безгосподарне» житло.

У Маріуполі мігрант зґвалтував 15-річну дівчину, – повідомили у Маріупольській міськраді. Одна з місцевих жительок розповіла, що дівчинку зґвалтував приїжджий чоловік із Середньої Азії. Проте, за словами жінки, судмедекспертизу сфабрикували на користь підозрюваного – сліди побоїв та насильства проігнорували.

Бойові дії

 Російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі. Станом на 22:00 відомо про одного загиблого та 12 поранених. У багатоповерхівці пошкоджено чотири поверхи. У квартирах, ймовірно, заблоковані люди, як і в автомобілях навколо місця ракетної атаки.

У Торецькій громаді Донецької області щонайменше 4 людини загинули та 2 поранені внаслідок обстрілів.

У місті Часів Яр Донецької області критично складна ситуація, повідомили у 24-й механізованій бригаді ЗСУ.

На нафтобазі у Тамбовській області Росії сталася пожежа внаслідок атаки безпілотника. Губернатор говорить про можливу евакуацію населення. Це, можливо, перший випадок, коли російський чиновник визнав поразку, а не заявив про пошкодження внаслідок падіння уламків збитого їхньою ППО безпілотника.

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