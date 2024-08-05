В захваченном Донецке из-за сброса боеприпаса с дрона пострадала женщина

В захваченном Россией Донецка 5 августа пострадала женщина из-за сброса боеприпаса. Ее госпитализировали. Об этом сообщил так называемый глава администрации города Алексей Кулемзин.



«Утром в результате сброса боеприпаса с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе возле одного из жилых домов по ул. Кирова получила ранения женщина 1964 года рождения», — отметил он.



По словам Кулемзина, 60-летнюю женщину с осколочными ранениями госпитализировали в медицинское учреждение.



Ранее мы писали, что временно оккупированный Донецк 31 июля попал под обстрел. Известно, что 18-летний парень пострадал, его госпитализировали в медицинское учреждение.