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У захопленому Донецьку через скидання боєприпасу з дрону постраждала жінка

05 серпня 2024, 13:59

У захопленому Донецьку через скидання боєприпасу з дрону постраждала жінка

У захопленому Росією Донецьку 5 серпня постраждала жінка через скидання боєприпасу. Її госпіталізували. Про це повідомив так званий голова адміністрації міста Олексій Кулемзін.

«Вранці внаслідок скидання боєприпасу з ворожого безпілотного літального апарату у Кіровському районі біля одного з житлових будинків на вул. Кірова отримала поранення жінка 1964 року народження», — зазначив він.

За словами Кулемзіна, 60-річну жінку з осколковими пораненнями госпіталізували до медичного закладу.

Раніше ми писали, що тимчасово окупований Донецьк 31 липня потрапив під обстріл. Відомо, що 18-річний хлопець постраждав, його госпіталізували до медичного закладу.

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