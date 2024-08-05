У захопленому Донецьку через скидання боєприпасу з дрону постраждала жінка

У захопленому Росією Донецьку 5 серпня постраждала жінка через скидання боєприпасу. Її госпіталізували. Про це повідомив так званий голова адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«Вранці внаслідок скидання боєприпасу з ворожого безпілотного літального апарату у Кіровському районі біля одного з житлових будинків на вул. Кірова отримала поранення жінка 1964 року народження», — зазначив він.



За словами Кулемзіна, 60-річну жінку з осколковими пораненнями госпіталізували до медичного закладу.



Раніше ми писали, що тимчасово окупований Донецьк 31 липня потрапив під обстріл. Відомо, що 18-річний хлопець постраждав, його госпіталізували до медичного закладу.