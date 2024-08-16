Возле реки Сейм в Курской области идут бои — взорван мост

ВСУ взорвали мост через реку Сейм в Курской области, заявляют российские провоенные медиа. Российские Z-блогеры пишут, что из-за обрушения моста отрезана часть Глушковского района — более 28 населенных пунктов. Теперь эвакуировать жителей этих сел можно только по воде.



Утверждается, что также наносятся удары по мосту в селе Званное Глушковского района.



Занятый украинскими силами плацдарм находится восточнее Глушково, и река Сейм идет в этой части Курской области на запад до российско-украинской границы — через Глушково и Званое, мосты, вероятно, используются российскими войсками, расположенными между рекой и границей.

Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на 1-3 км на разных направлениях в Курской области с начала текущих суток.