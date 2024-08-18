Авіація ПС знищила ще один міст у Курській області РФ

Українська авіація знищила ще один міст на Курському напрямку. У мережі з'явились відповідні кадри. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



За його словами, авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти російських окупантів логістичних можливостей, це суттєво впливає на перебіг бойових дій.



«Ще раз дякую льотчикам за професіоналізм та результат! Разом — до перемоги!», — резюмував він.



Раніше ми писали, що ЗСУ підірвали міст через річку Сейм у Курській області, заявляють російські провоєнні медіа. Російські Z-блогери пишуть, що через обвал мосту відрізано частину Глушківського району — понад 28 населених пунктів. Тепер евакуювати мешканців цих сіл можна лише водою.