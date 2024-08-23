Російські окупанти за добу 16 разів атакували Донецьку область — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 22 серпня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки, адміністративні будівлі, постраждали люди. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили чотири райони регіону.

Волноваський район. У Максимівці Вугледарської громади пошкоджено 3 будинки.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено приміщення підприємства; в Успенівці пошкоджені 25 приватних будинків, ще 1 — у Трудовому.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 4 будинки і 4 нежитлових приміщення; у Торському зруйновано 5 будинків і пошкоджено 4; у Зарічному пошкоджено господарчу споруду. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено крамницю, освітній заклад і 5 торгових павільйонів. У Плещіївці Іллінівської громади поранено 4 людини, пошкоджено 10 об'єктів.



Бахмутський район. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Серебрянціі.



Раніше ми писали, що російські окупанти під виглядом навчання патріотизму продовжують масштабну кампанію з вербування молоді на окупованих територіях України.