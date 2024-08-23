В Украине вышел из планового ремонта атомный блок — Минэнерго

В пятницу, 23 августа, к энергосистеме был подключен атомный блок, который добавит 1000 МВт мощности и стабильности энергосистеме. Это позволит не применять ограничения энергоснабжения для потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«Энергетики действительно делают невероятные вещи в этой сложной ситуации, чтобы мы оставались со светом и теплом. Сейчас досрочно, но с соблюдением всех норм безопасности вышел из планового ремонта и обслуживания очередной атомный блок. Его подключение поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии», — министр энергетики Герман Галущенко.



Ранее мы писали, что Запорожская АЭС, которая находится в городе Энергодар Запорожской области, снова оказалась на грани блэкаута. Российские захватчики повредили одну из двух линий электропередач.