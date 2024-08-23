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В Україні вийшов з планового ремонту атомний блок — Міненерго

23 серпня 2024, 14:59

В Україні вийшов з планового ремонту атомний блок — Міненерго

У п'ятницю, 23 серпня, до енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі. Це дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання споживачам. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

«Енергетики справді роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишалися зі світлом та теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх норм безпеки вийшов із планового ремонту та обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії», — міністр енергетики Герман Галущенко.

 Раніше ми писали, що Запорізька АЕС, яка знаходиться у місті Енергодар Запорізької області, знову опинилася на межі блекауту. Російські загарбники пошкодили одну із двох ліній електропередач.

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