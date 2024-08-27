На Курской АЭС возникла опасность «ядерного инцидента» — глава МАГАТЭ

Курская АЭС. Фото: Wikipedia

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси после визита на Курскую АЭС в России заявил, что случаи военной активности вблизи Курской АЭС вызывают беспокойство за ее безопасность. Он сообщил, что видел следы атак БПЛА, передают российские СМИ.

«Особенностью Курской АЭС является то, что там эксплуатируются реакторы типа РБМК. РБМК по своей конструкции не имеет защитной оболочки, контейнмента, которой оснащены многие реакторы других типов в мире», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС, которая находится в городе Энергодар Запорожской области, снова оказалась на грани блэкаута. Российские захватчики повредили одну из двух линий электропередач.