На Курській АЕС виникла небезпека «ядерного інциденту» – голова МАГАТЕ

Курська АЕС. Фото: Wikipedia

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі після візиту на Курську АЕС у Росії заявив, що випадки військової активності поблизу Курської АЕС викликають занепокоєння за її безпеку. Він повідомив, що бачив сліди атак БПЛА, повідомляють російські ЗМІ.



«Особливістю Курської АЕС є те, що там експлуатуються реактори на кшталт РБМК. РБМК за своєю конструкцією не має захисної оболонки, контейнменту, якою оснащено багато реакторів інших типів у світі», — сказав він.



Раніше повідомлялося, що Запорізька АЕС, яка знаходиться у місті Енергодар Запорізької області, знову опинилася на межі блекауту. Російські загарбники пошкодили одну із двох ліній електропередач.