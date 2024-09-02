Глава «Укрэнерго» Кудрицкий уволен

Глава национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен вечером 2 сентября.



Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, такое решение принял наблюдательный совет «Укрэнерго» большинством голосов — 4:2. Голосование прошло после требования об увольнении, которе прозвучало на Ставке главнокомандующего 30 августа.



При этом нардеп отметил, что будет реакция международных партнеров и последствия, которые повлечет это решение.



Как сообщалось, 1 сентября посол ЕС в Украине Катарина Матернова, региональные руководители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC) в письме к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю заявили о необходимости приостановить принятие любых управленческих решений по НЭК «Укрэнерго» до окончательного формирования наблюдательного совета компании, к котором шесть членов вместо семи.



Относительно непосредственного увольнения авторы письма подчеркнули: «Такое событие может поставить под угрозу нашу коллективную способность поддерживать "Укрэнерго" и другие приоритетные меры жизненно важной энергетической безопасности Украины».



Всего с начала полномасштабной войны общий объем привлеченной «Укрэнерго» международной помощи (кредитов и грантов) составил 1,5 млрд евро.



В настоящее время в состав набсовета «Укрэнерго» входят Педер Андреасен, Даниэль Доббени, Роман Пионковский — независимые члены, Юрий Токарский, Александр Баранюк, Юрий Бойко — представители государства.



«Укрэнерго» — частное акционерное общество, 100% акций которого находится в сфере управления Минэнерго.