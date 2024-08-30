Четыре энергоблока украинских атомных станций оказались обесточены в результате российской атаки 26 августа

Ровенская АЭС. Фото: Wikipedia

В результате российской атаки 26 августа 4 энергоблока украинских АЭС оказались обесточены. Это следует письма украинской миссии МАГАТЭ, которое опубликовал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Отмечается, что в результате масштабного обстрела в начале этой недели от питания отключились 3 энергоблока Ровенской АЭС и 1 энергоблок Южноукраинской АЭС.

Россия «стремится нарушить работу атомных электростанций страны, которые обеспечивают большую часть украинской электроэнергии», – подчеркивается в заявлении миссии.

Андрей Ермак в свою очередь пишет, что Путин «осознанно угрожает миру ядерной катастрофой».

В середине августа «Росатом» сообщил, что по территории Запорожской АЭС нанесли удар с помощью двух беспилотников. После этого в МАГАТЭ заявили, что ситуация с ядерной безопасностью на станции ухудшается.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину, чтобы провести переговоры и оценить развитие событий на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: МАГАТЭ

Это будет пятый визит Гросси в ЗАЭС после того, как 1 сентября 2022 года он установил постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС для мониторинга.

Организация считает, что ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной.

«МАГАТЭ действует оперативно и решительно, когда возникают угрозы ядерной безопасности. Наше присутствие на местах имеет чрезвычайно важное значение для стабилизации ситуации. Мое сообщение в течение этой трагической войны было громким и четким: ядерной аварии следует избегать любой ценой, и на атомную электростанцию никогда нельзя нападать. Последствия могут быть катастрофическими, и никто от этого не выиграет», — сказал Гросси.

Напомним, ранее глава МАГАТЭ заявил, хотя Курская атомная станция работает в штатном режиме, «ситуация на ней серьезная» и существует «риск ядерной аварии».