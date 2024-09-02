Главу «Укренерго» Кудрицького звільнено

Голову національної енергокомпанії «Укренерго» Володимира Кудрицького звільнено ввечері 2 вересня.



Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, таке рішення ухвалила наглядова рада «Укренерго» більшістю голосів — 4:2. Голосування пройшло після вимоги про звільнення, яке прозвучало на Ставці головнокомандувача 30 серпня.



При цьому нардеп зазначив, що буде реакція міжнародних партнерів та наслідки, які спричинить це рішення.



Як повідомлялося, 1 вересня посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, регіональні керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у листі до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля заявили про необхідність призупинити ухвалення будь-яких управлінських рішень щодо НЕК «Укренерго» до остаточного формування наглядової ради компанії, до якої шість членів замість семи.



Щодо безпосереднього звільнення, автори листа наголосили: «Така подія може поставити під загрозу нашу колективну здатність підтримувати "Укренерго" та інші пріоритетні заходи життєво важливої енергетичної безпеки України».



Усього з початку повномасштабної війни загальний обсяг залученої «Укренерго» міжнародної допомоги (кредитів та грантів) становив 1,5 млрд євро.



Наразі до складу наглядової ради «Укренерго» входять Педер Андреасен, Даніель Доббені, Роман Піонковський — незалежні члени, Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко — представники держави.



«Укренерго» — приватне акціонерне товариство, 100% акцій якого знаходиться у сфері управління Міненерго.