Партизаны устроили диверсию возле воинской части армии РФ в Донецке: уничтожен автомобиль оккупантов

Уничтоженный автомобиль войск РФ в оккупированном Донецке. Фото: «АТЕШ»

Агенты «АТЕШ» провели диверсию и сожгли автомобиль российских оккупантов возле воинской части в Донецке. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».



Это воинская часть 08802 бригады «Кальмиус», которая воюет на Донецком направлении.



Транспорт подготовили для выполнения боевых задач – подвозки БК и личного состава – и укомплектовали средствами РЭБ.



«Наш агент выждал удобный момент и уничтожил авто, когда россияне потеряли бдительность. Транспорт восстановлению не подлежит – пожарный расчет не приехал вовремя», – рассказали партизаны.

Напомним, что в Мариуполе ФСБ задержала местного жителя, которого оккупанты называют «шпионом ГУР».