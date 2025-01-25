Атака Киевской области: из поврежденного дома спасены 5 людей

Девятиэтажный жилой дом частично разрушен в результате российской атаки в городе Вишневое Киевской области.

Как сообщил в.и.о председателя Киевской ОГА Николай Калашник, разрушены балконы 4-8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов разрушены перекрытия лестничной клетки. Спасатели разбирают поврежденные конструкции.

Спасены пятеро гражданских. Из них — двое детей.

Предварительно без пострадавших. Это новостройка, потому была заселена частично.

В Фастовском районе в результате падения обломков загорелось производственное предприятие на площади 600 кв. м. Пожар ликвидирован. Обошлось без жертв и пострадавших.