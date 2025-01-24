Обстрел оккупированной Горловки: более 10 человек ранены

Оккупированная Горловка снова попала под обстрел. Как и вчера, под удар попали несколько районов города. В группировке «ДНР» заявили, что к вечеру общее количество раненых достигло 12 человек. Одна женщина — погибла.

Снова под огнем оказался жилой массив «Строитель».

В центре города под обстрел попала «Газель». Есть повреждения жилых домов.

Без теплоснабжения в центре Горловки остались 22 дома по адресам: улица Рудакова, проспект Ленина, бульвар Димитрова, проспект Победы.



Ранее сообщалось, что город Краматорск Донецкой области подвергся российскому обстрелу. Под удар попал частный сектор в поселке Ясногорка.